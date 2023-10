"Uomini e Donne", Maurizio sfrutta Gemma per visibilità? La reazione della dama

Tina Cipollari accusa il cavaliere: "Non l'hai portata all'evento come tua donna, ma come personaggio del programma"

A "Uomini e Donne" la frequentazione tra Gemma e Maurizio sembra vicina al capolinea. Già nelle puntate precedenti il cavaliere aveva deciso di vedere una nuova dama, ma nella puntata dell'11 ottobre la situazione è peggiorata quando Maria De Filippi ha spiegato che il cavaliere ha rifiutato la richiesta di un bacio da parte di Gemma, minacciando di chiudere la relazione se lei avesse insistito. A far dubitare della serietà di Maurizio sarebbero, inoltre, alcuni tentativi di coinvolgere Gemma in eventi per sfruttare la sua visibilità. Questa è l'accusa degli opinionisti e di gran parte del parterre del dating-show di Canale 5. "Ti sta sfruttando. Non ti ha portata all'evento come la sua donna, ma come il personaggio di Uomini e Donne. Gli altri, a questi eventi, si fanno pagare", dichiara Tina Cipollari mettendo in guardia la dama torinese.

Il bacio negato - Non è la prima volta che Gemma prova a baciare Maurizio, ma questa volta il cavaliere si rifiuta categoricamente. La scelta dell'uomo scatena la polemica in studio da parte di pensa che non sia realmente interessato alla 72enne. "Non riesco a baciarla. L'ho fatta entrare nella mia vita presentandole i miei figli, ma in questo momento non ce la faccio e se lei fa così mi fa scappare", si difende Maurizio che rivendica, inoltre, il diritto di frequentare nuove dame. Il cavaliere, infatti, non solo ha già organizzato un incontro con una dama del parterre, ma accetta di fare entrare in studio una nuova donna arrivata per fare la sua conoscenza. Tutte queste cose iniziano a mettere Gemma in guardia che, provata dai continui rifiuti, piange in studio chiedendo spiegazioni al cavaliere.

L'accusa di Tina Cipollari - A scatenare la polemica in studio non è stato tanto il bacio negato alla dama, ma l'interesse di Maurizio di coinvolgere Gemma in alcuni suoi incontri di lavoro. Nel corso di queste settimane è capitato che la dama, pur di vedere il cavaliere spesso molto impegnato, lo ha raggiunto e ha partecipato ad alcuni suoi eventi di lavoro. È anche capitato, però, che un'azienda offrisse alla dama più popolare di "Uomini e Donne" un capo di abbigliamento. Una offerta che la dama ha declinato, ma che qualcuno ha visto come la possibilità di farsi pubblicità e di sfruttare gratuitamente l'immagine della dama. "Si tratta di una ditta importante e ho rifiutato la giacca dicendo che non mi interessava", rivela Gemma. A quel punto è immediato l'intervento di Tina che accusa Maurizio e prova a mettere in guardia la dama: "Ti sta sfruttando. Non ti ha portata all’evento come la sua donna, ma come il personaggio di Uomini e Donne. Gli altri, a questi eventi, si fanno pagare".