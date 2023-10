"Uomini e Donne", Donatella rompe con Silvio e scoppia in lacrime: "È un pazzo"

Colpo di scena a "Uomini e Donne": nonostante le belle parole e i baci delle ultime settimane, Silvio e Donatella interrompono bruscamente la loro conoscenza. Nella puntata del 6 ottobre, tra i due volano inaspettatamente gli stracci. Silvio, infatti, era partito con le migliori intenzioni: il cavaliere del trono over è entrato per primo in studio confermando di essere stato benissimo con Donatella. La dama però non è dello stesso avviso e si dice molto delusa per l'evoluzione del loro rapporto. "Siamo stati insieme quattro giorni benissimo - ha detto -. Dopo esserci salutati, mi ha chiamata Laura della redazione e mi ha chiesto un pensiero su una futura convivenza ed io ho lasciato aperta la porta anche a una convivenza a casa sua dal momento che lui non vuole figli e cani". Queste parole vengono smentite immediatamente da Silvio e questa presa di posizione scatena il putiferio.

"Mi hai mandato dei messaggi pieni di insulti", ribatte il cavaliere. "È un pazzo", lo attacca Donatella. Silvio, dal canto suo, è sicuro della sua posizione: "Io stavolta penso di non aver sbagliato niente", dice ancora il cavaliere prima di svelare di non aver particolarmente apprezzato una frase specifica della dama riferità ai momenti di intimità che hanno vissuto. Donatella scoppia in lacrime e Maria De Filippi li invita a uscire per chiarirsi da soli: riusciranno a recuperare e a rimettere insieme i cocci della loro relazione?