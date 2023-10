"Uomini e Donne", doccia fredda per Gemma: Maurizio non vuole baciarla ed esce con un'altra

Doccia fredda per Gemma Galgani nello studio di "Uomini e Donne". Nel corso della puntata di mercoledì 4 ottobre, la dama del trono over ha parlato della sua frequentazione con Maurizio: Gemma ha spiegato di aver trascorso tre giorni a Livorno con Maurizio. Tuttavia le cose sono precipitate nel corso della trasmissione: "Non c'è stato alcun bacio ma abbiamo vissuto dei momenti belli", ha raccontato la dama di Torino.

Tuttavia, Gemma ha scoperto direttamente in studio la novità. Infatti, accanto a lei, a centro studio Maria De Filippi chiama a sedersi Elena. Galgani rimane sorpresa ascoltando le parole della sua nuova, inaspettata, rivale in amore: "Non sono ancora uscita con Maurizio, ma gli ho lasciato il numero di telefono", ha precisato Elena. Intanto, Maurizio, prova a recuperare terreno con Gemma: "Sono stati tre giorni bellissimi - ha sottolineato - ci tenevo a far entrare Gemma nel mio mondo. Lei, mentre la stavo riaccompagnando al termine del weekend a Livorno, mi ha chiesto perché non la bacio. Le ho detto che non voglio sporcare il rapporto".