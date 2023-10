"Uomini e Donne", Gemma "ruba" due baci a Maurizio

La dama torinese in esterna: "La vita è adesso", ma in studio esplode la polemica

"La vita è adesso", dichiara Gemma Galgani a "Uomini e Donne" prima di "rubare" due baci a stampo a Maurizio Laudicino, durante la loro esterna. La dama torinese, sempre più coinvolta nella conoscenza del nuovo cavaliere, questa volta fa il primo passo e prova a baciare Maurizio che non la respinge, ma che non sembra molto convinto. "Non essere rigido", aggiunge Gemma prima di baciare ancora una volta il cavaliere.

In studio, però, i due confermano l'intenzione di continuare a frequentarsi. "Grazie a Gemma sto ricominciando ad aprirmi", spiega il cavaliere che racconta di aver superato da poco un momento delicato. E anche se Maurizio sembra procedere con i piedi di piombo, Gemma rivela: "È una persona speciale. Sto vivendo momenti unici e mi sono emozionata. E lui ha bisogno dei suoi tempi".

Anche in questa puntata del trono over non mancano le polemiche. Se da un lato l'opinionista Tina Cipollari provoca il cavaliere con scherzi e battute, anche il parterre delle dame e dei cavalieri si intromette per commentare gli sviluppi della nuova coppia. Marco dubita dell'interesse di Maurizio, mentre Barbara ammette di vedere un cambiamento nell'atteggiamento del cavaliere. "È cambiato, spesso abbraccia Gemma e prima non lo faceva", considera Barbara. Gemma, infine, si dichiara soddisfatta, non crede che Maurizio le stia facendo perdere tempo: "I nostri abbracci sono molto sentiti. Lui mi piace".

Anche durante il ballo abbracciati Gemma gli ha esternato la propria attrazione: "Hai delle bellissime labbra, mi viene voglia di baciarle". Complimenti che, secondo gli opinionisti, sarebbero un po' fuori luogo. "Stai diventando sempre più assatanata. Avrai delle disfunzioni ormonali, va bene...", commenta senza peli sulla lingua Tina. Anche per Gianni le sue provocazioni sono un po' inusuali: "Di solito è la donna che viene corteggiata, poi per carità c'è la parità di sessi e va bene che fai tu il primo passo".