"Uomini e Donne", Virginia in esterna sorprende Cristian e si dichiara per lui

A "Uomini e Donne" le corteggiatrici sono chiamate a fare una scelta sul tronista da frequentare. È il caso di Virginia che dopo aver organizzato una sorpresa per Cristian Forti in esterna viene invitata a scegliere tra i due tronisti. A chiederlo è lo stesso Forti che alla fine della loro uscita dice: "Sai che il format è cambiato e che non puoi più uscire con Brando perché sei uscito con me?"

La scelta di Virginia - In studio il giovane ribadisce quanto chiesto in esterna spiegando di essere molto competitivo e di mal tollerare la situazione che si è creata tra i due tronisti. Virginia allora, spronata forse anche dalla scelta di Cristian di non uscire più con Beatriz (la corteggiatrice che frequentava sia lui che Brando), decide di dichiararsi per Cristian.

L'esterna - Per stupire Cristian, Virgina ha deciso di organizzargli uno scherzo. La giovane ha chiamato il tronista che nella vita fa il pizzaiolo e si è finta interessata a delle pizze con la frutta, senza però rivelargli la sua identità. Il pizzaiolo si è rifiutato di accettare l'ordine e ha spiegato di non preparare pizze del genere. Dopo un po' Virginia si è presentata in pizzeria e Cristian ha capito che si trattava di uno scherzo. I due poi hanno trascorso del tempo insieme grazie al quale hanno iniziato a conoscersi meglio. Cristin si è aperto e ha parlato di un momeno molto delicato della sua vita: la separazione dei genitori.