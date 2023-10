Non c'è pace per Brando che nella puntata del 10 ottobre di "Uomini e Donne" discute anche con Silvia. Dopo aver rischiato di perdere Raffaella che aveva deciso di andare via, il tronista si scontra con una nuova corteggiatrice che lo accusa di non essere capita. "Combatto tutti i giorni per dimostrare agli altri, e a me stessa, di non essere solo un bel faccino, sono una ragazza con una testa con dei pensieri e delle ambizioni. Oltre a identificarmi con il mio viso ho delle caratteristiche che mi contraddistinguono", piange Silvia mentre spiega a Maria De Filippi e a tutto lo studio di Canale 5 perché crede di essere trattata con superficialità da Brando.

Silvia: "Trattata come una bambolina" "Sentirmi trattare come un bambolina - continua la giovane - o considerata solo per il mio aspetto fisico, mi fa stare male perché forse non trasmetto determinate cose, ma forse è anche lui che non sa percepirle", spiega Silvia che poi racconta di tutte le volte in cui si è sentita sminuita da Brando che prova a giustificarsi peggiorando la sua posizione. "Non penso tu possa mettermi alla gogna per questo", replica lui che poi le dà della bambolina: "Se non le hai tirate fuori le qualità cosa apprezzo: la bambolina", aggiunge. A quel punto Silvia rivela di non voler rimanere in studio e di interrompere la conoscenza: "Penso di averti dimostrato di non essere una bambolina. Mi sento sminuita a stare qui".