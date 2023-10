Dopo l'accesa discussione che li aveva allontanati, per i due protagonisti del Trono Over è tempo di chiarimenti e di ripartenze

Il loro momentaneo allontanamento era nato da un'incomprensione in merito a una possibile convivenza , scaturita poi in un' accesa discussione che aveva portato alle lacrime della dama. Il chiarimento era quindi arrivato quando Maria De Filippi aveva invitato la coppia a lasciare lo studio per confrontarsi lontano da telecamere e microfoni.

A "Uomini e Donne" Silvio e Donatella voltano pagina e ripartono dal chiarimento andato in onda durante la puntata di lunedì 9 ottobre, dopo la brusca frenata che sembrava aver interrotto in maniera definitiva la loro conoscenza.



"C'è stato un equivoco, hai interpretato male una sensazione che hai avuto", commenta Silvio in un secondo momento, spiegando che non sarebbe assolutamente contrario a una futura convivenza presso la residenza della dama e che accetterebbe di buon grado anche il figlio e i cani di Donatella. E se da una parte l'uomo prosegue ponendo l'attenzione sull'intesa trovata con la donna, dall'altra non vuole tralasciare il tempo necessario per coronare il sogno di trovare la persona giusta.



"Io ho iniziato questa storia nel verso giusto e non rinnego quanto detto, perciò intendo riprovare ancora, conoscersi e trovare il punto d'incontro per poi portare a termine il progetto finale", commenta Silvio una volta al centro dello studio di "Uomini e Donne".

Mentre Donatella gli fa eco: "In questo momento sono ancora un pochino fredda perché quello che c'è stato ieri mi hanno un attimo frenata, però mi piacerebbe continuare la conoscenza con lui. Si riparte, ci si rivede e vediamo se riusciamo a ricostruire quello a cui eravamo arrivati, che per me era una cosa bella".