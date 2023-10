Dopo aver allontanato Maurizio per paura che sfruttasse la sua immagine , la dama del trono over appare molto triste durante la puntata andata in onda il 12 ottobre . A chiederle come sta è proprio Maria De Filippi che torna sull'argomento e spiega che la dama ha chiamato in lacrime la redazione dichiarando di aver paura di perdere definitivamente il cavaliere dopo aver rifiutato un suo appuntamento.

"Questo vuol dire che tu hai la consapevolezza o comunque reputi che lui esca con te solo per farti vedere in pubblico altrimenti non ci sarebbe bisogno di piangere per una cosa del genere", considera la padrona di casa che la mette in guardia nei confronti di Maurizio che da un lato si è sempre rifiutato di baciarla, ma dall'altro lato ha spesso coinvolto Gemma in alcuni eventi di lavoro, secondo alcuni, al fine di sfruttare la popolarità della dama. "Avevo il timore che il no potesse portare delle conseguenze", spiega Gemma. A quel punto Maria De Filippi ricorda alla dama torinese che il cavaliere si è rifiutato più volte di baciarla e le ha fatto capire con i suoi rifiuti di non essere interessato a un futuro insieme.

"Chiedi se ti vuole dare questo bacio", la incalza De Filippi. A quel punto interviene proprio Maurizio che si rivolge alla dama: "Non me lo chiedere Gemma perché non ha senso". La frase di Maurizio provoca la reazione degli opinionisti che lo accusano di essere interessato solo alla visibilità della dama. "Ma si può chiedere un bacio dopo un mese e mezzo che ci frequentiamo e sentirsi dire che non siamo pronti?", considera Gemma ormai in lacrime. Ma Maurizio ribadisce la sua posizione dichiara di stimare Gemma come persona di non averla sfruttata, ma di non voler essere obbligato a certi gesti: "Io non mi sento di andare oltre, l'ho detto sin dal primo giorno", conclude.