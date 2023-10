Maurizio si sta approfittando?

Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono convinti che Maurizio si stia approfittando di Gemma per visibilità, in quanto non realmente interessato alla dama: "Ti sei trovato per caso nella conoscenza di questa donna - lo ha punzecchiato Tina -. Poi sei andato avanti per i tuoi scopi, hai visto anche un tornaconto perché l'hai sfruttata. Io credo che tu non abbia nessun interesse per lei e sai che non lo avrai mai. Gemma non ti ha chiesto di sposarla, ma ti ha chiesto un bacio e tu l'hai allontanata e questo vuol dire che non c’è proprio nessun tipo di attrazione e di interesse. La vedi come un’amica che poi la sfrutta".