"Uomini e Donne", Roberta sbugiarda Marco e mostra i loro messaggi in studio

A "Uomini e Donne" le frequentazioni di Roberta Di Padua non sembrano procedere nel verso giusto. Nell'ultima puntata del trono over la dama, infatti, sbugiarda Marco e mostra in studio i loro messaggi, costringendo il cavaliere a chiederle scusa. "Sei un bugiardo", dichiara Roberta dopo aver chiesto all'opinionista Gianni Sperti di leggere ad alta voce le loro conversazioni.

La lite nasce dopo che il cavaliere dichiara in studio di sentirsi soffocato da Roberta che negli ultimi giorni lo ha tempestato di messaggi. La dama non ci pensa due volte a recuperare il telefono per mostrare a tutti i messaggi inviati al cavaliere. Rientrata in studio Roberta affida a Gianni Sperti il compito di leggere le conversazioni che valuta tranquille e non insistenti e soffocanti come le aveva definite Marco. A quel punto, il cavaliere chiede scusa alla dama e ritratta quanto dichiarato. "Ti chiedo scusa", dice Marco ma Roberta ormai è furiosa: "Sei un bugiardo", replica la dama.

A quel punto, però, per Marco è troppo tardi per cambiare versione perché entrambi gli opinionisti gli si scagliano contro in difesa di Roberta che non sembra più disposta a proseguire la conoscenza con Marco.