"Uomini e Donne", Manuela Carriero elimina Michele: "Vai a casa"

A "Uomini e Donne" Manuela Carriero elimina Michele. Sembrava fosse il suo corteggiatore preferito, ma dopo le ripetute lamentele proprio da parte del giovane la tronista decide di allontanarlo dal programma. "Per me può andare a casa e vedere le esterne da lì", dichiara Manuela ripetutamente offesa dai giudizi di Michele che anche in questa occasione non ha provato a dimostrale il suo reale interesse.

Anche nell'ultima esterna, Michele è tornato a rivolgere a Manuela le solite accuse. "Per me sei moscia", aveva dichiarato già in passato il corteggiatore. A quel punto il commento in studio degli opinionisti è immediato. "Perché non lo mandi a casa visto che dice che sei moscia, non hai carattere e non sei adatta per fare la tronista?", considera Gianni Sperti. Manuela, però, mantiene la calma e prova a spigare cosa sente per il giovane campano. "Dice che non sono adatta a fare la tronista, mentre ha più volte detto che lui avrebbe il carattere giusto. Quindi tu stai qua per me o per le telecamere?", chiede la tronista. Michele si giustifica e replica: "Se io fossi qui per le telecamere mi comporterei in modo diverso e, invece, continuo a fare critiche. Vuoi una persona che ti aduli?", chiede il corteggiatore.

C'è, però, un atteggiamento in particolare di Michele che è stato determinante per la decisione di Manuela. "Lui sa che faccio fatica a dare degli abbracci. In esterna ho fatto uno sforzo e mi sono seduta anche su di lui. Dopo un'esterna del genere mi aspettavo un messaggio e, invece, niente", rivela la tronista che considera: "Adesso so che non gli piaccio". Per questo motivo, Manuela trova il coraggio di mettere un punto alla frequentazione e manda a casa il corteggiatore che incredulo chiede: "Quindi devo andare via?". "Sì", ha risposto Maria De Filippi salutando così il giovane che ha lasciato lo studio.