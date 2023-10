L'influencer chiede al bimbo di dire, di volta in volta, chi è che si occupa delle incombenze domestiche a casa loro e la risposta è sempre la stessa: "Il papà". Lei sembra divertirsi ma alcuni follower non condividono il suo entusiasmo e la accusano di "non essere una vera donna".

"Chi sta in cucina di solito a casa nostra?" chiede Rosa Perrotta al figlio Ethan. "Papà", dice il bimbo. "E chi è che passa l'aspirapolvere?", "E chi è che cambia i pannolini ad Achi?" e le risposte sono sempre le stesse: a fare tutte queste cose è Pietro Tartaglione. "My home is different", dice sorniona l'influencer che di certo non si aspettava i commenti pungenti di alcune persone.

I commenti degli hater "Tutti fanno tutto" dice alla fine Ethan e Rosa Perrotta spiega: "Io tutti i giorni lotto per educare i miei uomini così. Ma mi scontro purtroppo ancora spesso con una realtà patriarcale radicata. E la cosa più triste è che spesso sono anche le donne ad 'apprezzare' e difendere questo schema sociale". Poi mostra alcuni dei commenti ricevuti. "Basta con questa emancipazione messa dappertutto!" le scrive qualcuno. "Ma perché non dai valore alle donne di una volta? I matrimoni duravano perché la donna lavorava in casa e l'uomo fuori, lei lo aspettava e non vedeva l'ora di occuparsi anche di lui con amore", commentano altri. Oppure: "Tu sei inutile e non sai manco cucinare un piatto di pasta. L'aiuto di un uomo ci sta ma è la donna che cura la casa e tutto".

La risposta di Rosa Rosa Perrotta non resta certo impassibile davanti a commenti di questo tipo, e risponde uno per uno. "Emancipazione dappertutto? Magari!... Le donne di una volta venivano anche sminuite, date per scontate, taciute. Molte, se avessero potuto, sarebbero scappate. Fattelo raccontare". "Credo che la strada sia ancora molto lunga e inorridisco davanti al fatto che l'emancipazione femminile sia ancora un tema", dice. E conclude: "Anche a costo di prendermi della nullafacente, preferisco lanciare questo tipo di messaggi e far vedere che a casa mia è così".