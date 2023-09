Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, baci durante lo shopping

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sorpresi a scambiarsi baci appassionati durante una sessione di shopping in Montenapoleone.

In una boutique di profumi a Milano la coppia, travolta da una ventata di passione, non ha resistito alla tentazione di abbracciarsi. I due si lasciano travolgere dalle effusioni bollenti. I momenti critici sono ormai alle spalle e non si trattengono: dalle dediche social alle dimostrazioni d’amore per strada.