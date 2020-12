L'ex tronista Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro: "Lotto per mio figlio"

"Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico. Vorrei rispondere a tutti, soprattutto a me stessa, se fosse più semplice. Ci dobbiamo del tempo e della comprensione, ci dobbiamo delle risposte prima di darle agli altri", ha aggiunto la Perrotta.

Rosa e Pietro sono genitori del piccolo Domenico e sono intenzionati a fare di tutto per tenere la famiglia unita: "Ci sarà un tempo per parlare della mia vita privata, ma il momento è delicato. Ho lavorato tanto per costruire quello che ho oggi ma la cosa più preziosa resta la mia famiglia. Cercherò di tutelarla e salvaguardarla più che posso. Lotterò finché ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultare sgarbata nel chiedere un po’ di comprensione".

Rosa ha poi ringraziato i follower per il sostegno: "Leggo i vostri bellissimi messaggi e mi danno forza. Mi parlate dei vostri momenti no di coppia, delle vostre crisi che siete riusciti a superare oppure no. E' una dimostrazione di affetto e vicinanza che forse non ho mai sentito nella mia vita. Grazie".

