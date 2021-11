Rosa Perrotta è diventata mamma bis: è nato Mario Achille

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono genitori bis: è nato Mario Achille , il loro secondogenito dopo Domenico Ethan . Hanno tenuto con il fiato sospeso i follower prima con le Stories dall'ospedale, poi con il racconto dell'influencer che ha confidato alcuni problemi avuti dal bambino alla nascita. Il piccolo è stato tenuto per qualche ora in incubatrice ma tutto si è risolto per il meglio.

Quella del 9 novembre sembrava una giornata come tante, con Rosa presa a coccolare il pancione e a giocare con Ethan al dottore. Poi alcune ore di vuoto social. Ci ha pensato Pietro a riempirle con storie social direttamente dall'ospedale, segno che il grande momento era imminente.



Sempre tramite Instagram, la Perrotta ha raccontato ai follower di aver vissuto qualche attimo di spavento. Senza entrare troppo nel dettaglio ha spiegato: "Il parto è andato bene, l'operazione è andata bene... abbiamo avuto un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto sotto osservazione, lo tengono un po' in incubatrice perché ha avuto delle piccole difficoltà di adattamento dopo il parto".

Leggi Anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, effusioni bollenti in acqua

Sono stati momenti difficili da affrontare per Rosa e Pietro, ma tutto si è risolto per il meglio come dimostrano anche gli scatti social. Mamma e papà si stringono con il bebè tra le braccia. "Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio" ha scritto l'influencer. "Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille".

Rosa Perrotta con il pancione a Venezia rischia l’incidente hot Tgcom24 1 di 29 IPA 2 di 29 IPA 3 di 29 IPA 4 di 29 IPA 5 di 29 IPA 6 di 29 IPA 7 di 29 IPA 8 di 29 IPA 9 di 29 IPA 10 di 29 IPA 11 di 29 IPA 12 di 29 IPA 13 di 29 IPA 14 di 29 IPA 15 di 29 IPA 16 di 29 IPA 17 di 29 IPA 18 di 29 IPA 19 di 29 IPA 20 di 29 IPA 21 di 29 IPA 22 di 29 IPA 23 di 29 IPA 24 di 29 IPA 25 di 29 IPA 26 di 29 IPA 27 di 29 IPA 28 di 29 IPA 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: