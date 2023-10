Durante la puntata in onda lunedì 30 ottobre su Canale 5, la dama toscana si scaglia inizialmente contro Roberta Di Padua e Barbara De Santi - invitate a elencare le caratteristiche del loro uomo ideale -, per poi schierarsi anche contro Gianni Sperti e Tina Cipollari.

"Roberta è incommentabile", esordisce Aurora dando il via a un duro confronto con la dama. "Per mesi hai portato avanti una storia con Riccardo in cui facevi finta di lasciarti e riprenderti, creata solo perché volevi aumentare i follower. Fai tanto la vera e poi vieni qui a fare questi teatrini, ma non ti vergogni?"

Gli animi si infiammano e le due protagoniste del Trono Over arrivano a un ravvicinato faccia a faccia interrotto dall'invito di Gianni Sperti a non cadere nelle provocazioni di Aurora.

"Non cascare nella sua rete, lo fa apposta con tutti ogni volta", consiglia l'ex ballerino a cui fa eco anche Tina Cipollari. Ma Aurora, dopo essersi fermamente opposta ai commenti degli opinionisti, prosegue nel confronto con Roberta: "Io mi sono messa in gioco con Marco, mi piaceva e l'ho corteggiato. Se a me piace una persona faccio così, non come te che accavalli solo le gambe perché sai fare solo questo. Tu almeno reciti bene".

Quindi, l'attenzione della donna si sposta su Barbara e sulla "coalizione" nata, a suo dire, con Gianni Sperti: "Io viaggio da sola, voi fate schifo, vi dovete vergognare. Siete patetiche".

Ma dopo i duri attacchi, arriva la replica di Tina Cipollari: "Tu oggi sei nervosa perché il tuo spasimante finto ti ha preso in giro e se n'è andato. Ti rode per quello, ma non gli piacevi".

"Fai l'opinionista invece di offendere la gente", sentenzia ancora Aurora.