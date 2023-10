"Uomini e Donne", il nuovo attacco di Gianni Sperti e Tina Cipollari a Maurizio ed Elena

A "Uomini e Donne" va in scena il nuovo attacco di Gianni Sperti e Tina Cipollari a Maurizio ed Elena. Non si è ancora placata la polemica: il cavaliere stava conoscendo Gemma ma poi ha deciso di tirarsi improvvisamente indietro per iniziare la frequentazione di Elena. Nella puntata di mercoledì 25 ottobre al centro dello studio di "Uomini e Donne" viene catturato un labiale "sospetto" da Tina Cipollari che chiede a Maria De Filippi di poter risentire cosa si sono detti i due. Dopo vari scambi con gli opinionisti, la dama ripete di non aver nessun tipo di accordo con Maurizio ma, anzi, di aver scelto di rispettare i suoi tempi. A questo punto, poi, Sperti chiede di vedere i cellulari di entrambi.

"Il cellulare posso anche farvelo vedere - è stata la reazione di Elena - poi però vado via perché non me la sento di essere giudicata come in tribunale". Per Sperti la reazione è esagerata: "Decidi quindi di rinunciare a Maurizio in questo modo? E la connessione che hai con lui”, chiede ancora l'opinionista. La dama replica di poterla trovare fuori dal programma.

Nel corso della discussione, si intromette Maurizio che sottolinea come Elena sia una donna in grado di comprenderlo. "Io sono arrivato qui con un blocco, ma Elena rispetta i miei tempi e a me è venuto naturale darle un bacio, qual è il problema?", è la domanda di Maurizio. Alla domanda di Sperti sul perché non abbia fatto altrettanto con Gemma, il cavaliere è marzulliano: "Fatti una domanda e datti una risposta". Nel frattempo, Gemma sbotta ancora una volta: la doma torinese torna a puntare il dito contro l'uomo dicendo di essere stata presa in giro.