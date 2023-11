"Uomini e Donne", Silvio bacia un'altra dama: la reazione di Donatella

A "Uomini e Donne" Silvio non perde tempo. Lo ha dimostrato dopo la rottura con Gemma quando si è appassionato a Donatella e lo ha confermato quando, chiusa la relazione con quest'ultima, è uscito subito con la nuova dama Gabriella. Lo raccontano proprio loro, nel corso della puntata in onda il 3 novembre, quando al centro dello studio parlano dei loro incontri. "Siamo usciti due volte, ci sono stati dei baci a stampo e un bacio vero", fa sapere Gabriella.

Seduta nel parterre femminile, Donatella ascolta in silenzio ma il suo sguardo non promette bene. La dama, infatti, appena ne ha la possibilità fa sapere di esserci rimasta molto male e accusa l'ex compagno di non aver perso tempo: "Lui nella stessa giornata ha trovato subito un'altra donna", considera amareggiata la dama.

Le parole di Donatella non lasciano indifferente Silvio, che ammette di volerle ancora bene, ma poi ritorna subito sull'altra dama: "Gabriella, però, è stata una sorpresa". Tra loro sembrerebbe esserci molto feeling e su quanto accaduto nella camera d'albergo di Gabriella l'uomo dichiara: "Non abbiamo fatto niente di male. Mi piace perché è una persona molto intelligente, simpatica".