"Uomini e Donne", Aurora contro tutti in studio fa perdere la pazienza anche a Maria De Filippi

Aurora Tropea torna a far parlare di sé a "Uomini e Donne". La dama del trono over famosa per le sue polemiche in studio, durante la puntata in onda il 3 novembre, riesce a far perdere la pazienza anche a Maria De Filippi che è costretta a smentire le accuse di Tropea riproponendo una vecchia clip in studio. "Prima che io dica a una persona di uscire, nonostante si comporti malissimo, ci vuole tempo perché mi hanno educato. Siccome tu sai molte più cose di me e della redazione, ora vado a prendere il video", annuncia la padrona di casa prima di chiedere alla regia di mandare in onda un momento avvenuto nelle scorse puntate che vede come protagonista Aurora e il cavaliere che frequentava.

Le accuse di Aurora - Durante un ballo tra Aurora e Maurizio, la dama accusa la redazione di riservarle un trattamento diverso rispetto alle altre coppie che frequentano il programma. "A me, dopo mezzo bacio, chiedono di uscire mentre ad altre coppie che si frequentano da mesi non viene fatta la stessa domanda", confida Aurora a Maurizio riferendosi alla redazione in generale, ma anche alla conduttrice e ai due opinionisti. La confidenza della dama scatena la reazione in studio prima di Tina Cipollari e poi della padrona di casa che chiede, insieme all'opinionista, chi sono le coppie alle quali avrebbe riservato un trattamento di favore.

La reazione della padrona di casa - Davanti all'insistenza di Maria De Filippi, Aurora dice di riferirsi alla coppia formata da Silvio e Donatella che "vanno a letto assieme da molto tempo, ma nessuno gli ha mai chiesto di uscire dal programma". "Prima che io chieda a una persona di uscire nonostante si comporti malissimo, ci vuole tempo perché mi hanno educato. Siccome tu sai molte più cose di me e della redazione, ora vado a prendere il video", replica Maria De Filippi che chiede alla regia di recuperare il momento in cui lei avrebbe invitato Aurora a lasciare il programma. "Ti è chiaro perché Silvio e Donatella non sono stati invitati a uscire? Ora voglio sapere quali sono le altre coppie che hanno storie di s**o continuo e che non sono state invitate a uscire? Quali sono? Me le dici? Ora non ricordi?", insiste Maria De Filippi prima di mostrare la clip che alla fine smentisce la versione di Aurora. Dopo averla riguardata insieme in studio, la padrona di casa chiede: "La domanda non è a te, ma a lui che racconta di non riuscire a vederti perché lavora tanto. Ti è chiaro che la domanda non era rivolta a te ma a lui?". Aurora a quel punto non può fare altro che dichiarare di aver capito male, mentre l'opinionista Gianni Sperti la invita a chiedere scusa.