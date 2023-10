Scoppia la passione a "Uomini e Donne", ecco chi hanno baciato Gemma e... Gianni Sperti

Fioccano baci nella puntata di "Uomini e Donne" del 31 ottobre: protagonisti, a sorpresa: Gemma Galgani e l'opinionista del programma Gianni Sperti. Tutto è partito dalla nuova frequentazione della dama torinese: archiviata definitivamente la storia con Maurizio, Gemma ha iniziato a conoscere un nuovo cavaliere, Bruno. Tra i due c'è stata anche un'esterna, in cui però tra i due non è scattato il bacio. Una volta in studio, spinti anche dalla platea del parterre, i due si lanciano prima in un ballo sensuale e, finalmente, decidono di baciarsi.

Il bacio della "nuova coppia" sembra aver riacceso la fiamma della passione in studio, tanto che Gianni Sperti porta al centro dello studio Roberta Di Padua: i due si lanciano in un bacio passionale. "Bacia bene", esclama Roberta rivolgendosi a Tina Cipollari. "Sono rimasta senza parole, non potevo immaginare, volevo un pò risvegliare gli uomini".