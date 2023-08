"Uomini e Donne", il triangolo di Ida Platano

Alla fine a "Uomini e Donne" Ida Platano ha ritrovato l'amore. Dopo i tira e molla e la difficile relazione con Riccardo Guarnieri, la dama del trono over è uscita dal dating-show di Canale 5 con Alessandro Vicinanza. "Voglio viverti fuori", diceva in studio Ida mentre proponeva, per la seconda volta, al cavaliere di iniziare una storia d'amore al di fuori degli studi televisivi del programma di Maria De Filippi. Sono passati più di sei mesi da quel giorno e oggi Ida e Alessandro vivono felicemente la loro storia aggiornando i numerosi fan dai loro profili social.

Chi è Ida Platano - Quarantadue anni, di origini siciliane, oggi vive Brescia e lavora come parrucchiera. Si è trasferita giovanissima in Nord Italia per seguire le sue ambizioni lavorative e per amore. Era appena maggiorenne quando si è sposata, ma dopo dieci anni è arrivata la separazione. Oggi è mamma di Samuele, un bambino di 11 anni, avuto da una relazione successiva al matrimonio. Romantica e sognatrice, Ida è anche una donna molto forte che sa bene ciò che vuole, al trono over di "Uomini e Donne" è arrivata con un obiettivo chiaro: quello di trovare l'amore. Subito corteggiata da tantissimi cavalieri, la dama si è concentrata sempre e solo nell'intento di trovare l'uomo della sua vita evitando così, relazioni superficiali.

La storia con Riccardo Guarnieri - Ida arriva a "Uomini e Donne" nella stagione del 2018. Dopo una breve frequentazione con Sossio Aruta (altro personaggio celebre del dating-show), la dama inizia a frequentare Riccardo Guarnieri. Seppure tra litigi, battibecchi e incomprensioni, la conoscenza tra Ida e Riccardo procede velocemente e a maggio dello stesso anno i due decidono di uscire insieme dal programma. Ida e Riccardo, qualche mese dopo, partecipano anche a "Temptation Island". L'esperienza mette a dura prova la fiducia della coppia che sembra vacillare nel corso del docu-reality di Canale 5. Già alla terza puntata Riccardo, turbato dalla vicinanza tra Ida e il single Davide, decide di chiedere il falò di confronto immediato a seguito del quale la coppia sceglierà di lasciare insieme il programma. Ma i problemi tra i due fidanzati ritornano a galla dopo poco, quando il cavaliere non mantiene la promessa di lasciare Taranto per raggiungere Ida a Brescia. La storia è di nuovo al capolinea ed entrambi tornano a "Uomini e Donne", ma questa volta separati.

La proposta di matrimonio - Pronti a mettersi in gioco, ancora una volta per trovare l'amore, Ida e Riccardo dichiarano archiviata la loro relazione e iniziano a frequentare altre persone. Ma l'amore tra i due non sembra finito e nel dicembre del 2019 sempre a "Uomini e Donne", dopo un riavvicinamento Riccardo stupisce tutti e chiede a Ida di sposarlo. Incredula, la dama non accetta subito anzi mostra tutti i suoi dubbi davanti alla proposta di matrimonio. La loro è una storia d'amore molto instabile, continuamente sull'orlo di una rottura. I due affrontano insieme il lockdown durante la pandemia, Riccardo si trasferisce a Brescia ma la convivenza forzata porta la coppia a vivere una nuova crisi finita con una rottura nell'estate del 2020.

Il ritorno a "Uomini e Donne" - Entrambi, in momenti diversi, tornano a far parte del parterre del trono over. Riccardo frequenta Roberta Di Padua. I due decidono di uscire insieme dal programma ma la loro storia non ha vita lunga. Anche Ida gira pagina e conosce altri cavalieri. Entrambi escono e rientrano nel programma fino a quando non riprovano a sentirsi, il rapporto ormai sembra sgretolato e nel cuore di Ida inizia a farsi avanti un sentimento per un altro cavaliere: Alessandro Vicinanza.

La conoscenza con Alessandro Vicinanza - La storia tra Ida e Alessandro non è stata subito rose e fiori. I due dopo un breve periodo di frequentazione decidono ad allontanarsi dal programma, ma poco prima di farlo Alessandro cambia idea dichiarando di non essere ancora pronto. I due si allontanano. Ida, nel frattempo, tenta un riavvicinamento, finito male, con Riccardo. Mentre Alessandro frequenta Roberta Di Padua, anche lei ex di Riccardo e acerrima nemica di Ida. Quando Roberta propone ad Alessandro di stare insieme in maniera esclusiva, Alessandro rivela di essere ancora innamorato di Ida. Da quel momento i due riprendono a frequentarsi, prima a piccoli passi, con Ida che tenta di chiarire definitivamente con Riccardo, e poi con più intensità, fino alla scelta di fidanzarsi e di uscire insieme dal programma.

Ida e Alessandro oggi - Dopo più di otto mesi, Ida e Alessandro resistono e vivono insieme la relazione nonostante la distanza: lui continua a vivere a Caserta, mentre Ida a Brescia. In questi mesi sono anche tornati in studio a "Uomini e Donne" per aggiornare il pubblico di Canale 5 sulla loro relazione e si sono mostrati sempre molto sereni e uniti. A chi insinua che tra di loro ci sia una crisi, i due compagni rispondono con scatti postati sui sociali che li ritraggono felici durante le vacanze estive.

E Riccardo? - Non si sa se il cavaliere pugliese tornerà a far parte del parterre maschile di "Uomini e Donne" anche nella nuova stagione. Riccardo non sembra aver preso bene la relazione tra Ida e Alessandro, non sono mancati neppure scontri con i diretti interessati. Ciononostante il cavaliere del trono over, pur concedendosi alcune nuove frequentazioni, non sembra ancora pronto a vivere una nuova storia d'amore.