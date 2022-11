"Uomini e Donne", Alessandro Vicinanza piange per Ida Platano e abbandona lo studio

Furiosa lite a "Uomini e Donne" tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Il cavaliere è finito nel mirino delle critiche di altre due dame del trono over, Roberta e Gloria, che dicono di non voler credere al suo amore per Ida, con la quale da qualche tempo è tornato a frequentarsi. Le due donne, con cui Alessandro aveva avuto dei rapporti, ci vanno giù pesante. Roberta sottolinea di aver ricevuto importanti dichiarazioni da parte di Alessandro con cui pensava di lasciare la trasmissione. "Non ho mai provato un reale sentimento per te", è stata la replica immediata del cavaliere che, invece, conferma di provare di nuovo qualcosa di forte nei confronti di Ida tanto da pensare di uscire definitivamente con lei dal pogramma di Maria De Filippi.

Anche Gloria punta il dito contro il suo ex e dà ragione a Roberta: per lei Alessandro si comporta sempre nello stesso modo sbaglia con le donne che frequenta. "Lui con tutte le donne con cui ha a che fare parte a razzo - spiega la dama -. Mi hai detto che non eri innamorato di lei". Il caos che si crea in studio spinge Ida ad ammettere di sentirsi particolarmente confusa sulla sua storia con Alessandro, tanto da non essere in grado di decidere se uscire con lui dalla trasmissione sia la scelta giusta o meno.

La riflessione di Ida, però, fa scattare Alessandro che lascia lo studio salutando tutti. Ida Platano, a questo punto, decide di seguirlo dietro le quinte e lo ritrova in lacrime: "Io volevo solo uscire con te da qui", dice Alessandro piangendo. Maria De Filippi decide di staccare quindi le immagini per concedergli di parlare senza le telecamere: quale decisione prenderanno?