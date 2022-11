Alessandro esorta Ida: "Pensiamo a noi, è inopportuno litigare per Roberta e Riccardo"

Alessandro sta vivendo un ritorno di fiamma con Ida ed entrambi sono chiamati a fare chiarezza sulla la loro frequentazione. I due ex, dopo essersi concessi una seconda chance, si vedono costretti ad ammettere di essersi visti in privato durante il lungo ponte di Ognissanti. Ma tra i due non è tutto rose e fiori.

La “terza incomoda”, Roberta Di Padua non lesina critiche, mettendo in dubbio i loro sentimenti e sottintendendo che i due si siano riavvicinati solo per motivi di visibilità e business. Secondo la dama, Alessandro Vicinanza non sarebbe realmente innamorato di Ida Platano come direbbe lui, che dal canto suo cerca di chiarire la sua posizione ancora una volta: "Io voglio Ida e solo Ida, non trovo opportuno litigare per colpa di Riccardo e Roberta".

In studio scoppia la discussione e interviene anche Armando: "Roberta cerca di farti capire che Alessandro mente e che è abile a girare le cose. Magari voi due dame dovreste coalizzarvi per metterlo spalle al muro".