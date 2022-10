Riccardo Guarnieri bacia Roberta Di Padua e fa infuriare Ida: bufera a "Uomini e Donne"

Scoppia ancora il caos nello studio di "Uomini e Donne": protagonista ancora una volta il triangolo formato da Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Ida Platano. Dopo un po' di tempo, nella puntata di giovedì 27 ottobre, Riccardo e Roberta hanno annunciato di aver vissuto un riavvicinamento fisico, tra i due ci sarebbe stato anche un bacio. Tuttavia, nonostante "questo momento di spensieratezza", come da loro stessi definito, i due hanno deciso di non voler continuare la loro frequentazione e di aver ceduto all'attrazione fisica.

Un racconto che ha fatto sbottare Ida Platano, ex di Guarnieri: "Prenditi i miei scarti - ha inveito contro Roberta -. Questa è cattiveria, siete due malvagi". Per la dama del trono over, infatti, i due avrebbero organizzato a tavolino l'uscita soltanto per ripicca. "Tu sei quella che ha accusato Ida di aver cambiato tre uomini in pochi mesi - è stato il commento di Gianni Sperti nei confronti di Roberta -. Tu ne hai cambiati due in una settimana". Per provare a spegnere i toni, Di Padua ha confermato che: "Non c'è nessun ritorno di fiamma - ha spiegato -, stamattina gli ho detto che non usciremo più insieme".