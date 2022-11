"Uomini e donne", pace fatta tra la tronista Federica e Ida Platano

La puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 2 novembre si è aperta con il chiarimento tra Federica Aversano e Ida Platano. Nel dating show condotto da Maria De Filippi, le due protagoniste delle ultime settimane hanno avuto modo di chiarirsi dopo i dissidi e le incomprensioni dei giorni scorsi con tanto di abbraccio pacificatore. Tra la tronista e la dama del trono over, in realtà, non c'è mai stato un gran feeling, sin dalla scorsa stagione quando la ragazza sedeva tra le corteggiatrici. Dal canto suo, Ida Platano ha sempre espresso una forte simpatia per Matteo Ranieri, il tronista che corteggiava Federica proprio nella passata edizione.

A far avvicinare le due sono state le lacrime di Aversano, che ha messo di non riuscire ad aprirsi totalmente con gli uomini con cui si è rapportata finora ribadendo la propria diffidenza. Un discorso che ha fatto sì che Ida si mettesse nei panni della sua "rivale": "Vorrei abbracciarla", ha detto Ida in studio. "Lo scorso anno avevi fatto delle interviste che a me non sono piaciute - ha spiegato, dal canto sua Federica -. Proprio perché abbiamo lo stesso passato. Quando sono scesa per la prima volta in questo studio, la prima persona che ho visto sei stata tu e invece la cosa che mi ha fatto male è quando io non sono stata scelta e tu hai detto non eri dispiaciuta".

"In quel momento ero a favore di Matteo - è stata la replica di Ida -. Ho detto che non mi è piaciuto come ti eri comportata con Matteo, non che non mi dispiaceva per te". Nel discorso interviene anche Roberta Di Padua, che punzecchia proprio Ida. "L'altra volta ha voluto abbracciare me, oggi ha abbracciato Federica". E aggiunge: "Io lho sentita Federica quando ha detto di non tollerare Ida e io le ho risposto che la capivo".