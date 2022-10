"Uomini e Donne", Federica e i dubbi sul trono: "Ho difficoltà"

A "Uomini e Donne" il percorso di Federica procede con qualche difficoltà. La tronista continua con la conoscenza dei corteggiatori, ma con nessuno di loro si è creato un rapporto speciale. Nessun bacio, nessuna emozione particolare differentemente, per esempio, dall'altra tronista Lavinia che sembra aver già individuato i suoi preferiti. Le scelte e gli atteggiamenti di Federica sembrano essere visibili a tutti, coteggiatori compresi che criticano le sue scelte e reclamano le sue attenzioni.

"Non capisco il percorso di Federica, sembra non essere interessata a nessuno", anche Armando interviene per esprimere il suo giudizio sulle scelte della giovane campana. Critiche che non aiutano la tronista a lasciarsi andare e che provocano uno sfogo. "Ho difficoltà, evidentemente non riesco a lasciarmi andare ma le loro critiche non mi aiutano, mi sento attaccata", dichiara Federica. Ma il corteggiatore Federico non ci sta e dopo non essere stato portato in esterna decide di andare via e abbandonare lo studio. "Forse rimarrò sola a vita", si sfoga Federica ma sia Gianni che Maria De Filippi considerano l'uscita di Federico fuori luogo.