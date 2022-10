"Uomini e Donne", Monica perde la pazienza con Federico e lascia lo studio: "Ho bisogno di un uomo, non un ragazzino"

Monica Cudia non ci sta e di fronte all'ennesimo tentennamento mostrato da Federico Dainese nei suoi confronti decide di abbandonare lo studio di "Uomini e Donne". La puntata in onda mercoledì 26 ottobre su Canale 5 ha inizialmente mostrato il tentativo di Armando Incarnato di approfondire la conoscenza con la ragazza, con quest'ultima che poi spiega in studio le sue intenzioni.

"Io ho risposto un "ni" che voleva essere una provocazione per Federico perché ho forti dubbi sul suo interesse nei miei confronti - ha spiegato la ventottenne con la voce rotta dall'emozione - Sono stata l'unica a dichiararsi già alla seconda puntata e ho cercato di trasmettere dei valori che per me è fondamentale portare avanti, però sto capendo che non gli interesso".

Ma è dopo aver assistito al bacio scattato in esterna tra lo stesso Federico e Noemi che Monica decide di chiudere definitivamente la questione: "Queste cose preferisco continuare a vederle da casa, dove sono sicuramente più comoda. Ho delle esigenze diverse e in questo momento esigo un uomo accanto, non un ragazzino. Mi sono concentrata su di te, ho fatto qualsiasi cosa per conoscerti e capirti. Ma tu niente, il vuoto più totale e mentalmente non mi sei arrivato".

Il mancato tentativo da parte del tronista di trattenere la ragazza manda su tutte le furie Gianni Sperti, che lo accusa di aver finto un minimo interesse per lei. E solo dopo l'ennesimo invito da parte di Maria De Filippi, il ragazzo riesce ad ammettere: "Mi piace fisicamente, ma evidentemente non siamo compatibili e anche lei non mi è arrivata".