Gemma e Roberto escono ancora, ma il bacio si fa attendere

Gemma e Roberto si concedono un'altra serata, ma anche questa volta non c'è spazio per nessun bacio. A "Uomini e Donne" il cavaliere parla chiaro e spiega che il bacio per la sua dama arriverà solo quando sarà sicuro dei sentimenti che prova nei suoi confronti. "Io sono fatto così. Non mi va di passare da fiore in fiore e la bacerò quando sarò sicuro. Gemma ha guadagnato diversi punti ieri sera", dichiara in studio Roberto ma Gemma sembra impaziente e anche in esterna si tende verso il cavaliere nella speranza di essere baciata.

"Quanti punti dovrà guadagnare ancora prima di essere baciata?", chiede provocatoria l'opinionista Tina Cipollari che non crede nell'interesse di Roberto nei confronti di Gemma. Il cavaliere, però, ribadisce di voler continuare la frequentazione con la prima dama del trono over ma non si preclude neppure la possibilità di conoscere altre donne.