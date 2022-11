Nuova lite tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, sarà davvero finita tra i due?

Nuova lite tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano a "Uomini e Donne". Il cavaliere pugliese perde la pazienza: “Mi rode, perché vedo che tutto quello che ho fatto non è stato apprezzato” e ribadisce di vedere un atteggiamento diverso da parte della dama nei confronti di Alessandro Vicinanza rispetto a quello che aveva durante la loro relazione.

“Ma come non è stato apprezzato? Sei venuto subito a casa mia e dopo la lettera e l’anello ti ho detto che ti avrei sposato” arriva a stretto giro la replica di Ida che, poi, rifiuta di ballare con Riccardo: "Il tempo è passato".

“A me bastava un solo sguardo come quello che ha dato ad Alessandro, ma a me non è mai stato dato” dice Riccardo, provando a spiegare nuovamente il suo rapporto con Ida. L'uomo, scosso dalla nuova dura discussione con la donna, chiede di uscire dallo studio per evitare di assistere al confronto tra la ex e Alessandro Vicinanza.



Nei giorni scorsi Ida gli aveva chiesto di scrivere su un biglietto una vera e propria dichiarazione d’amore che, però, non è mai arrivata, perché Riccardo non se l’era sentita di scrivere parole così pesanti per una donna con cui, dopo la fine della relazione, avrebbe voluto mantenere un rapporto civile anche se non amoroso: "Con te non voglio litigare Ida!".