Alessandro balla con Roberta e Ida lascia lo studio, ma poi arriva il chiarimento...in ginocchio

Alessandro balla con Roberta e Ida va su tutte le furie e lascia lo studio di "Uomini e Donne". Dopo numerosi scontri e discussioni, finalmente, il cavaliere ha modo di confrontarsi con la dama con cui aveva interrotto la frequentazione per dichiarare il suo amore alla bresciana.

Quando, però, Ida li vede ballare, abbandona lo studio furiosa. Per riappacificare Alessandro e la dama deve intervenire Maria De Fiippi per tentare di fare capire alla donna che quel chiarimento fosse necessario per mettere un punto definitivo. "Quando esci con Alessandro lo senti finto? Allora perché in studio ti sembra che lo sia? Devi razionalizzare Ida, se no sarai sempre in balia di tutto. - dice la conduttrice - A lui deve andar bene come sei tu, ma a te non va bene come è lui?".

Ida confessa - "Ho provato gelosia nel vederli ballare insieme, ma lui non deve ballare con una che fa di tutto per mettermi in difficoltà e che esce sempre con i miei ex corteggiatori" dice la dama bresciana, che non sembra voler parlare con Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere, spinto da Maria De Filippi, si alza dal parterre e va a invitare Ida per un ballo riappacificatone: si mette in ginocchio e le regala una rosa rossa. Dopo aver tergiversato, la dama si alza e balla finalmente col suo cavaliere. Sarà la volta buona per i due o la coppia vivrà altre incomprensioni?