Riccardo e Ida litigano ancora, lui: "Potevi evitare di prendermi in giro"

È una storia senza fine quella tra Ida e Riccardo che ormai si sono lasciati da tempo ma continuano a discutere a "Uomini e Donne". Riccardo Guarnieri sostiene che Ida Platano si sia comportata male nei suoi confronti e che l'abbia preso in giro. Nonostante tutto il cavaliere non rinnega i sentimenti provati nei confronti della dama. "Ida resta una donna importante, l'unica a cui ho chiesto di sposarmi e sicuramente non accadrà più", sottolinea Riccardo.

Intanto Ida continua a frequentare Alessandro, ma sono molti i presenti in studio che credono che tra la dama e Riccardo non sia tutto archiviato. Lo pensa anche Armando Incarnato che dichiara: "Secondo me volete le stesse cose. Lei, se ricevesse un po' più di sicurezza da parte tua, ti prenderebbe per mano e ti porterebbe via".