"Uomini e Donne", Riccardo Guarnieri riparte da Gloria: "Ancora nessun bacio, ma..."

A "Uomini e Donne", Riccardo Guarnieri è pronto a ripartire da Gloria Nicoletti. Dopo che la sua ex, Ida Platano, ha lasciato il programma di Maria De Filippi insieme ad Alessandro Vicinanza, il cavaliere pugliese è protagonista della puntata di giovedì 24 novembre. Lui e Gloria avevano già avuto modo di frequentarsi in passato, non negando un'intensa attrazione fisica. Oggi si ritrovano ancora uno di fronte all'altra: in studio raccontano di essere usciti insieme a cena, seguita da un post serata piacevole in cui però non è scoccato il momento del bacio.

"La serata è stata così tanto piena che non c'è stato bisogno di un bacio - ha raccontato Gloria a Maria De Filippi -. In passato, tra noi, c'è stata una forte attrazione fisica. In questo momento c'è ancora non lo escludo, ma posso dire che sentiamo il bisogno di avere anche altro", afferma Guarnieri confermando la volontà di proseguire nella conoscenza.