"Uomini e Donne", Ciro mette alle strette Elisa: "Martina corre, tu gattoni"
Il tronista si dice amareggiato dopo l'ultima esterna: "Fai piccoli passi e non sembri così contenta"
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Nella puntata del 21 aprile di "Uomini e Donne" Ciro Solimeno condivide i suoi dubbi sul percorso di avvicinamento alla scelta tra Elisa e Martina. Nonostante il bacio in esterna, il tronista confida di provare un pò di "amaro in bocca" per l'atteggiamento di Elisa giudicato troppo "frenato". "Ti devo sempre far capire io determinate cose, da te non parte mai l'iniziativa di volermi dimostrare qualcosa", spiega.
Ciro lamenta soprattutto una certa lentezza nel percorso di conoscenza con Elisa la quale - sostiene - compie "piccoli passi" in modo spesso "forzato". "Ti faccio una sorpresa ma non sembri così contenta, c'è sempre qualcosa che non mi arriva", afferma. "Sono più fredda nel dimostrare qualcosa perché ho paura a sbilanciarmi quando dall'altra parte non c'è sicurezza", replica la corteggiatrice che poi aggiunge: "Forse tu non hai capito bene come sono fatta".
"Dopo due settimane che non ci vedevamo è normale che mi sentivo più frenata", prosegue Elisa che poi non esclude un "no" a un'eventuale scelta. "Anche il no lo vedo finto, sembra più che vuoi apparire", replica secco Ciro. Il confronto tra i due prosegue dopo la visione dell'ultima esterna con Martina dove è scattato un bacio intenso in riva al mare. "Elisa il tuo gattonare non significa che mi deve andare per forza bene, se tu gattoni e lei corre non ti devo ringraziare", dice il tronista. A sostegno di Elisa interviene Tina Cipollari che loda la decisione della corteggiatrice di restare al proprio posto. "Per il carattere che conosciamo tutti sta facendo un grande sforzo, sembrava la prescelta", afferma l'opinionista.