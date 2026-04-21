"Uomini e Donne", Ciro mette alle strette Elisa: "Martina corre, tu gattoni"

Ciro lamenta soprattutto una certa lentezza nel percorso di conoscenza con Elisa la quale - sostiene - compie "piccoli passi" in modo spesso "forzato". "Ti faccio una sorpresa ma non sembri così contenta, c'è sempre qualcosa che non mi arriva", afferma. "Sono più fredda nel dimostrare qualcosa perché ho paura a sbilanciarmi quando dall'altra parte non c'è sicurezza", replica la corteggiatrice che poi aggiunge: "Forse tu non hai capito bene come sono fatta".