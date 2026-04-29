"Uomini e Donne", Giada smaschera Nicola: "Hai sempre voluto nascondere l'intimità che c'è stata tra di noi"
Secondo il suo racconto, il cavaliere avrebbe preferito tacere i dettagli della loro relazione, per tutelare la propria immagine
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 29 aprile, Giada decide di rompere definitivamente il silenzio su Nicola, mostrando tutta la propria insofferenza per il comportamento che, a suo dire, l’uomo ha tenuto nelle ultime settimane.
La dama è inizialmente al centro dello studio accanto a Massimo, cavaliere con cui ha intrapreso una recente conoscenza. Nonostante questo nuovo interesse, resta però aperta una questione irrisolta con Nicola, con cui aveva costruito in precedenza un legame più approfondito.
Se già durante la loro frequentazione non erano mancati momenti di attrito, in questa occasione il confronto si accende in modo particolarmente acceso. È soprattutto Giada a prendere la parola con decisione, accusando Nicola di non essersi comportato con chiarezza nei suoi confronti.
In particolare, la donna ricorda come, di fronte alla sua proposta di lasciare insieme il programma, lui abbia evitato di esporsi, rimandando continuamente una risposta senza mai assumere una posizione netta.
A rendere il quadro ancora più teso è un ulteriore elemento portato in studio dalla dama: Giada sostiene, infatti, che tra loro ci sia stata più volte una dimensione intima, che Nicola avrebbe però scelto di non rendere pubblica. Secondo il suo racconto, il cavaliere avrebbe preferito offrire al pubblico e agli opinionisti una versione parziale e funzionale della relazione, costruita in modo da tutelare la propria immagine.