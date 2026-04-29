"Uomini e Donne", Giada smaschera Nicola: "Hai sempre voluto nascondere l'intimità che c'è stata tra di noi"

A rendere il quadro ancora più teso è un ulteriore elemento portato in studio dalla dama: Giada sostiene, infatti, che tra loro ci sia stata più volte una dimensione intima, che Nicola avrebbe però scelto di non rendere pubblica. Secondo il suo racconto, il cavaliere avrebbe preferito offrire al pubblico e agli opinionisti una versione parziale e funzionale della relazione, costruita in modo da tutelare la propria immagine.