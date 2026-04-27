"Uomini e Donne", scoppiano scintille tra Cristina e Gloria: "Sei una falsa"
La lite scoppia dopo che la prima ha iniziato a parlare della frequentare con Antonio Marino, ex conoscenza proprio della seconda
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 27 aprile, la tensione esplode tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta, dopo che quest’ultima ha iniziato a frequentare Antonio Marino, ex conoscenza proprio di Gloria.
In particolare, la situazione si accende quando i due si siedono al centro dello studio per raccontare come sta procedendo la loro conoscenza. Antonio e Cristina spiegano di aver trascorso insieme un aperitivo, una cena conclusa con un bacio e, il giorno successivo, anche un pranzo.
Un inizio promettente, almeno fino a quando emerge un dettaglio che cambia l’atmosfera: tra la cena e il pranzo, alle tre di notte, Antonio avrebbe scritto a Gloria.La donna, chiamata in causa, sottolinea la stranezza della cosa, soprattutto dell'orario, e coglie l'occasione per dire che - quando uscivano insieme - Antonio le aveva detto di non essere interessato a nessun'altra dama del parterre, Cristina compresa.
Cristina, sentendosi toccata sul vivo, reagisce con decisione. Accusa Gloria di non essere trasparente e di aver chiuso con Antonio usando una scusa.
La dama romana, però, non si lascia intimidire e ribatte con fermezza, restituendo l’accusa alla mittente. Con il suo inconfondibile accento, afferma che lei e Antonio sarebbero perfetti insieme proprio perché, a suo dire, entrambi poco autentici. "Barbie e Ken", commenta sarcastica, scatenando le risate del pubblico in studio.