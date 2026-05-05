"Uomini e Donne", Ciro a Elisa: "Ho visto di te solo il 50%"

Nella puntata del 5 maggio di "Uomini e Donne" Ciro Solimeno ha lodato Martina dopo che in esterna gli ha presentato suo padre e ha raccontato del dramma, poi superato, vissuto in famiglia. Mentre su Elisa è tornato a esprimere forti dubbi. "Ci stiamo avvicinando alla fine e penso ancora di non conoscerti", ha detto il tronista.