"Uomini e Donne", Ciro a Elisa: "Ho visto di te solo il 50%"
Il tronista nutre dubbi sulle reali intenzioni della corteggiatrice: "Penso che non provi sentimenti così forti"
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Nella puntata del 5 maggio di "Uomini e Donne" Ciro Solimeno ha lodato Martina dopo che in esterna gli ha presentato suo padre e ha raccontato del dramma, poi superato, vissuto in famiglia. Mentre su Elisa è tornato a esprimere forti dubbi. "Ci stiamo avvicinando alla fine e penso ancora di non conoscerti", ha detto il tronista.
Nonostante la dichiarazione a cuore aperto fatta da Elisa in una delle ultime esterne, Ciro ha messo nuovamente in discussione la sincerità del sentimento. "Ho visto forse il 50% di te mentre di Martina ho visto tutte le sfaccettature", afferma il tronista che critica la corteggiatrice per il suo comportamento ritenuto molto riflessivo. "Prima di fare qualcosa ci pensi troppo mentre Martina anche se sbaglia reagisce sempre di pancia", aggiunge. Immediata arriva la replica di Elisa: "Per te reagire di pancia vuol dire solo piangere, urlare e uscire?", domanda la corteggiatrice. E aggiunge: "Sei incoerente se credi ai miei sentimenti e poi mi dici tutte queste cose".
"Nel momento in cui sto perdendo la persona che voglio faccio di tutto per dimostrargli che ci tengo", prosegue la corteggiatrice che poi chiarisce: "Non è nel mio carattere venire qui a piangere e a dirti che ti adoro". Durante il confronto in centro studio Elisa lancia più volte una provocazione invitando Ciro a "scegliere l'altra". "Ti vedo molto simile a me e questa cosa mi preoccupa", replica il tronista che poi puntualizza: "Hai delle reazioni di pancia ma non ti escono, a questo punto penso che non provi dei sentimenti così forti".