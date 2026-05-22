"Uomini e Donne", Cinzia si riavvicina a Mario: "Sei tornato al momento giusto"

"Ho visto la puntata dell'anello, mi ha dato un po' di gelosia e mi sono detto che dovevo ritornare", replica Mario che lascia intendere come il ritorno nel programma sia dettato soprattutto dal desiderio di voler approfondire la conoscenza con la dama salernitana. Il riavvicinamento tra i due genera scompiglio in studio dopo che Marco, rientrato in trasmissione, aveva esplicitato in una lettera i suoi sentimenti per Cinzia invitandola a sceglierlo.