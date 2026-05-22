"Uomini e Donne", Cinzia si riavvicina a Mario: "Sei tornato al momento giusto"

Il ritorno di Mario Lenti a "Uomini e Donne" rompe il fragile equilibrio tra Cinzia Paolini e il cavaliere, Marco Troiani. La puntata di venerdì 22 maggio si apre con un filmato dove la dama, parlando durante un ballo con Mario in centro studio, confida le sue sensazioni. "Sei arrivato nel momento giusto secondo me", afferma.
"Ho visto la puntata dell'anello, mi ha dato un po' di gelosia e mi sono detto che dovevo ritornare", replica Mario che lascia intendere come il ritorno nel programma sia dettato soprattutto dal desiderio di voler approfondire la conoscenza con la dama salernitana. Il riavvicinamento tra i due genera scompiglio in studio dopo che Marco, rientrato in trasmissione, aveva esplicitato in una lettera i suoi sentimenti per Cinzia invitandola a sceglierlo.
Di fronte alle titubanze della dama, Marco esce dallo studio in polemica con Mario bollato di comportarsi in modo falso e con Cinzia accusata di cercare le "luci della ribalta" nonostante lei stessa avesse detto di amarlo. "Mario in un messaggio mi ha scritto che durante il periodo da casa è riuscito a vedere un'immagine diversa di me", dice Cinzia accusa Marco di aver fatto una passerella in studio e di comportarsi in modo doppio.
Maria De Filippi le domanda a quel punto se intende accettare l'invito a cena da parte di Mario. "In questo momento sono confusa, non so se me la sento", risponde senza però escludere la possibilità. Gli opinionisti intervengono in difesa di Marco. "Non crederò più a nulla di quello che dicono Cinzia e Mario", dice Gianni Sperti.