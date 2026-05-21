"Uomini e Donne", Mario torna nel programma: "Mi sembra il primo giorno"

La puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 21 maggio è segnata dal ritorno inatteso di Mario Lenti, uno dei protagonisti più discussi della stagione. Il cavaliere si era allontanato dal programma per iniziare una conoscenza al di fuori dello studio, ma ora rientra visibilmente emozionato.
"Mi sembra il primo giorno", dice appena prende posto, smentendo subito le voci circolate sui social che lo volevano vicino a un’altra ex partecipante, Magda Catozzi.
"Non è vero", chiarisce il cavaliere, spiegando che lui e la dama si sono rivisti solo in occasione di una festa con altri ex protagonisti della trasmissione. Aggiunge poi un dettaglio che cambia la prospettiva: "C’è stato un avvicinamento, che lei forse ha frainteso. Da parte mia, la fiamma non c’è".
A quel punto, su domanda diretta di Maria De Filippi, l'uomo rivela con chi desidera fare il suo primo ballo dopo il rientro: Cinzia Paolini. "Non è un segreto, a me lei è sempre piaciuta", afferma senza esitazioni. La scelta, però, scatena immediatamente critiche da parte degli opinionisti e di Gemma Galgani, che giudicano inopportuna la decisione, soprattutto considerando la situazione ancora aperta tra Cinzia e Marco.
In particolare, la storica dama della trasmissione punta il dito contro la "collega" di parterre, sostenendo che avrebbe dovuto rifiutare il ballo per rispetto della sua storia in corso. La donna, però, non ci sta e risponde con fermezza: "Perché dovrei dirgli di no? Ho detto sì a un ballo, non a un matrimonio". Nonostante la replica, Gemma resta della sua opinione, alimentando un confronto che accende ulteriormente lo studio.