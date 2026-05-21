"Uomini e Donne", Mario torna nel programma: "Mi sembra il primo giorno"

In particolare, la storica dama della trasmissione punta il dito contro la "collega" di parterre, sostenendo che avrebbe dovuto rifiutare il ballo per rispetto della sua storia in corso. La donna, però, non ci sta e risponde con fermezza: "Perché dovrei dirgli di no? Ho detto sì a un ballo, non a un matrimonio". Nonostante la replica, Gemma resta della sua opinione, alimentando un confronto che accende ulteriormente lo studio.