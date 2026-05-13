"Uomini e Donne", Alessio Pili Stella e Debora Bragetti escono insieme dal programma

"Se ripercorro tutto il mio cammino in questo studio penso alle mille discussioni, dubbi, incertezze, le mie previsioni pindariche e mi sembra di aver dato tanto peso a queste cose forse perdendomi anche qualcosa di bello. Non ho una sfera di cristallo che cancelli tutti i miei dubbi e neanche cosa sarà domani, quello che so però è che tu sei quel qualcosa di bello che non voglio perdere" dice Alessio porgendo a Debora una rosa rossa e un biglietto. "Volevo anche dirti di non prendere più quel volo per Santo Domingo ma di prenderne un altro insieme e di uscire oggi dal programma" conclude il cavaliere. "Assolutamente sì", risponde la dama precipitandosi nelle braccia di Alessio.