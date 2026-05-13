"Uomini e Donne", Alessio Pili Stella e Debora Bragetti escono insieme dal programma

Una puntata romantica quella di "Uomini e Donne" del 13 maggio. Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, sono stati i protagonisti di un momento unico che ha scatenato l'emozione di tutto il parterre del trono over. Il cavaliere, infatti, ha sorpreso tutti chiedendo alla redazione di fargli arrivare un pianoforte in studio, e suonando per Debora, si è dichiarato a lei.
"Se ripercorro tutto il mio cammino in questo studio penso alle mille discussioni, dubbi, incertezze, le mie previsioni pindariche e mi sembra di aver dato tanto peso a queste cose forse perdendomi anche qualcosa di bello. Non ho una sfera di cristallo che cancelli tutti i miei dubbi e neanche cosa sarà domani, quello che so però è che tu sei quel qualcosa di bello che non voglio perdere" dice Alessio porgendo a Debora una rosa rossa e un biglietto. "Volevo anche dirti di non prendere più quel volo per Santo Domingo ma di prenderne un altro insieme e di uscire oggi dal programma" conclude il cavaliere. "Assolutamente sì", risponde la dama precipitandosi nelle braccia di Alessio.
"Maria, non mi sarei mai aspettato di sentire un'emozione così forte per merito di Alessio! Mi hai stupito, sei stato bravo. Una bella emozione" ha concluso Gianni Sperti. Dopo l'uscita dallo studio della coppia Rosanna ha avuto un crollo e a darle un abbraccio consolatorio è stato proprio l'opinionista.