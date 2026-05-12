"Uomini e Donne", Elisa rientra e snobba Ciro: "Qui solo per salutare"

Dopo la decisione di eliminarsi dal programma, Elisa Leonardi rientra nello studio di "Uomini e Donne". Fin dalle prime battute la corteggiatrice sembra intenzionata a chiudere definitivamente il percorso di conoscenza con Ciro Solimeno. "Sono tornata solo per salutare tutti e per ringraziare Maria", afferma la giovane catanese.
Ciro invita Elisa a sedersi per un confronto ma i toni tra i due si fanno fin da subito accesi. "Se ho espresso dei dubbi nei tuoi confronti oggi me li stai confermando tutti", attacca il tronista deluso dal mancato chiarimento sfumato dopo l'ultima puntata. Poi definisce il ritorno in studio come "ragionato". "Dopo sei mesi questi sono i sentimenti che provi?", domanda. "Tu non hai capito perché me ne sono andata, mi hai detto che non ti arrivo", replica la ragazza che poi rivolgendosi al resto del parterre e agli opinionisti chiede conferma su quelle parole.
Maria De Filippi interviene per rivolgersi direttamente a Ciro. "Se davvero ti interessa perché non le chiedi di restare invece di attaccarla?", fa notare la conduttrice. A quel punto il tronista prova a cambiare registro e ammette di cadere facilmente nello scontro. "È un mio limite", dice. "Elisa voglio che resti e che non andiate più via perché voglio arrivare alla scelta convinto al 100%", aggiunge. Il riavvicinamento tra Ciro ed Elisa, sancito da un ballo in centro studio, getta nello sconforto Martina rimasta a guardare in silenzio. "Sono stanca", afferma, in lacrime, la corteggiatrice che poi accetta il consiglio di Maria di uscire qualche minuto dallo studio.