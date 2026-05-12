"Uomini e Donne", Elisa rientra e snobba Ciro: "Qui solo per salutare"

Ciro invita Elisa a sedersi per un confronto ma i toni tra i due si fanno fin da subito accesi. "Se ho espresso dei dubbi nei tuoi confronti oggi me li stai confermando tutti", attacca il tronista deluso dal mancato chiarimento sfumato dopo l'ultima puntata. Poi definisce il ritorno in studio come "ragionato". "Dopo sei mesi questi sono i sentimenti che provi?", domanda. "Tu non hai capito perché me ne sono andata, mi hai detto che non ti arrivo", replica la ragazza che poi rivolgendosi al resto del parterre e agli opinionisti chiede conferma su quelle parole.