"Uomini e Donne", Cinzia parla di Marco: "Le segnalazioni sono giunte quando tra noi c'era già stata intimità"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 15 maggio, Cinzia torna a parlare del rapporto complicato con Marco, tra accuse, tensioni e verità mai del tutto chiarite. La dama si presenta visibilmente provata e spiega di avere "la guerra in testa" dopo aver scoperto che il cavaliere non si è presentato in trasmissione.
"Cinzia correggimi se sbaglio ma tu ti poni dei dubbi se andare o meno a Milano perché Marco ha un comportamento molto discontinuo nei tuoi confronti. È passato dal grande amore a "minacciarti" di dire in trasmissione delle verità che non hai raccontato" spiega Maria De Filippi mentre Tina Cipollari, per niente sorpresa, commenta: "Tanto sono quelle che noi avevamo già annunciato tempo fa".
Poi la verità di Cinzia: "Ho la guerra in testa perché da un lato ho Marco amorevole e dall'altro le segnalazioni che mi pesano. Queste email sono arrivate in un momento in cui già io con Marco avevo avuto un'intimità". La dichiarazione non passa inosservata e scatena i commenti degli opinionisti, in particolare Gianni Sperti che la invita a raccontare finalmente tutta la verità. "Penso che nel rispetto delle persone che hai intorno sia importante dire la verità, nascondere qualcosa è una mancanza di rispetto per chi lavora al programma. Ora sei qua a dirlo solo perché lui ti ha minacciato" commenta Gianni Sperti. Cinzia prova a difendersi chiedendo soltanto un po' di tempo e tranquillità per capire davvero chi sia Marco e cosa voglia dal loro rapporto. A chiudere la discussione è Maria De Filippi invitando tutti ad aspettare eventuali sviluppi: "Vediamo cosa farà Marco".