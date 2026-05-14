"Uomini e Donne", Marco lascia il programma su invito degli opinionisti: "Spero non mi costi la storia con Cinzia"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 14 maggio, la situazione tra Marco Troiani e Cinzia Paolini arriva a un punto di rottura. Dopo settimane di incertezze, l’uomo decide di lasciare il programma, spinto anche dalle osservazioni degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, convinti che la sua permanenza in studio non abbia più senso.