"Uomini e Donne", Marco lascia il programma su invito degli opinionisti: "Spero non mi costi la storia con Cinzia"

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Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 14 maggio, la situazione tra Marco Troiani e Cinzia Paolini arriva a un punto di rottura. Dopo settimane di incertezze, l’uomo decide di lasciare il programma, spinto anche dalle osservazioni degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, convinti che la sua permanenza in studio non abbia più senso.
Marco, infatti, ha dichiarato apertamente di essere innamorato di Cinzia. Lei, però, dopo la segnalazione ricevuta sull’uomo, non riesce più a fidarsi e preferisce prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva. Si crea così una situazione di stallo che gli opinionisti giudicano insostenibile all’interno del programma.
Per questo motivo, Tina e Gianni invitano la dama a fare un passo concreto: andare a Milano, città in cui vive Marco, per conoscerne la quotidianità e capire davvero se tra loro possa esserci un futuro. Cinzia, però, spiega di non sentirsi pronta, anche a causa di un esame imminente che deve sostenere, e preferisce rimandare.
La tensione cresce e, alla fine, Marco — visibilmente provato dagli interventi degli opinionisti, che gli fanno notare come ormai non gli resti altro da fare se non aspettare i tempi di Cinzia — prende la sua decisione: lasciare lo studio. Prima di uscire, si lascia andare a un commento che rivela tutta la sua preoccupazione: "Spero che questa cosa non mi costi la storia con Cinzia".