"Uomini e Donne", il parterre sull'Aventino: "Cinzia, cosa provi per Marco?"

La conoscenza tra Cinzia Paolini e Marco Troiani è al centro della puntata del 28 maggio di "Uomini e Donne". Dopo il riavvicinamento con Mario Lenti, la dama accusa il cavaliere di averla "mortificata" in una lettera e di non aver dimostrato in concreto i sentimenti che prova. "Continuo ad amarti, sono pronto a scendere a Salerno anche ora", dice lui. Per sbloccare lo stallo il parterre opta per un gesto clamoroso.
A prendere per prima l'iniziativa è Rosanna. "Cinzia, prova a separare il comportamento di Marco che può essere criticabile dai sentimenti e per la prima volta fai parlare il cuore", consiglia la dama. E la mette alle strette: "Rispondi se per lui provi ancora qualcosa oppure no". Di fronte all'ennesima risposta elusiva fornita da Cinzia, il parterre maschile si alza e abbandona le postazioni, decisione seguita poco dopo da quello femminile capeggiato da Barbara. L'unico a restare seduto è proprio Marco che cerca un nuovo confronto. "Gliel'ho detto già ieri, io non provo più nulla", risponde la dama che sembra mettere la parola fine alla loro conoscenza. "Marco, ti auguro di trovare una donna che ti possa amare come il tuo cuore desidera", afferma Rosanna abbracciandolo.
Dopo aver salutato Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tinì Marco prende la direzione delle quinte ma all'ultimo va da Cinzia per invitarla a un ultimo chiarimento. Nel frattempo, in centro studio l'atmosfera si scalda con Rosanna e Gemma che partono all'attacco di Mario, ritenuto il responsabile della rottura tra i due. "Devi ascoltare i sentimenti degli altri, invece sei tornato qui per prenderti un po' di visibilità", dice Rosanna. "Ha attaccato Marco perché sa che lui è innamorato", dice Gemma che ha poi ricordato la loro frequentazione passata: "Ti ha solo fatto comodo".