"Uomini e Donne", il parterre sull'Aventino: "Cinzia, cosa provi per Marco?"

Dopo aver salutato Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tinì Marco prende la direzione delle quinte ma all'ultimo va da Cinzia per invitarla a un ultimo chiarimento. Nel frattempo, in centro studio l'atmosfera si scalda con Rosanna e Gemma che partono all'attacco di Mario, ritenuto il responsabile della rottura tra i due. "Devi ascoltare i sentimenti degli altri, invece sei tornato qui per prenderti un po' di visibilità", dice Rosanna. "Ha attaccato Marco perché sa che lui è innamorato", dice Gemma che ha poi ricordato la loro frequentazione passata: "Ti ha solo fatto comodo".