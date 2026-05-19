"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della finale

La serata finale di GF Vip si aprirà con un'esibizione eccezionale: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla memorabile che… però, vedrà l'incursione di una coreografa dal "tecnicismo centrale". La Casa risponderà con l'ultima battaglia dei talenti: dopo settimane di scontri per la coreografia più bella, stasera un'esibizione che metterà insieme i momenti di ballo più iconici di tutta l'edizione.



Alla finale sono arrivati in sette tra finalisti già decorati e aspiranti tali: infatti, due di loro, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, sono al televoto. Chi vincerà questo primo scontro?