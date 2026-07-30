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Sull’onda del travolgente successo al cinema del colossal "Odissea" di Christopher Nolan, martedì 4 agosto il mito di Ulisse rivive su Iris (canale 22) con un grande evento televisivo in prima serata: la messa in onda della pluripremiata miniserie "L'Odissea" (1997), prodotta dal premio Oscar Francis Ford Coppola e diretta da Andrej Končalovskij. Con un cast altrettanto stellare: da Armand Assante nei panni di Ulisse a Greta Scacchi che interpreta Penelope, fino alla solenne dea Atena di Isabella Rossellini.
Si tratta di un ritorno attesissimo per un capolavoro della televisione mondiale rimasto per oltre dieci anni lontano dal piccolo schermo. Due puntate, durata complessiva 171 minuti, in onda dalle ore 21: una vera e propria maratona per gli appassionati del poema epico più discusso del momento e un’occasione per rivivere la storia di Ulisse da un’altra prospettiva.