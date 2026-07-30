Su Retequattro tornano I Legnanesi con "7°…Non rubare"

Protagonista della vicenda è la famiglia Colombo, che accoglie nel proprio cortile Carmine, un giovane napoletano appena uscito dal carcere minorile, grazie a un'iniziativa di reinserimento sociale voluta dalla Mabilia. La convivenza si trasforma presto in una girandola di equivoci e situazioni esilaranti: i piccoli furtarelli del ragazzo, uniti agli irresistibili contrasti tra dialetto milanese e napoletano, mettono a dura prova Teresa e Giovanni. Tra comicità, musica e colpi di scena, lo spettacolo celebra i valori dell'onestà, della solidarietà e dell'integrazione, dimostrando che i pregiudizi possono essere superati con umanità e ironia.