Venerdì 31 luglio, in prima serata su Retequattro, tornano I Legnanesi con "7°…Non rubare", il celebre spettacolo comico della storica compagnia dialettale lombarda, portato in scena con enorme successo durante la stagione teatrale. Il titolo richiama il settimo comandamento e diventa lo spunto per una pungente satira di costume e politica.
La trama
Protagonista della vicenda è la famiglia Colombo, che accoglie nel proprio cortile Carmine, un giovane napoletano appena uscito dal carcere minorile, grazie a un'iniziativa di reinserimento sociale voluta dalla Mabilia. La convivenza si trasforma presto in una girandola di equivoci e situazioni esilaranti: i piccoli furtarelli del ragazzo, uniti agli irresistibili contrasti tra dialetto milanese e napoletano, mettono a dura prova Teresa e Giovanni. Tra comicità, musica e colpi di scena, lo spettacolo celebra i valori dell'onestà, della solidarietà e dell'integrazione, dimostrando che i pregiudizi possono essere superati con umanità e ironia.
Il trio dell'italian-dialetto
Da oltre 70 anni esempio più celebre di teatro en travesti in Italia, I Legnanesi appassionano il pubblico con una comicità frutto di una cultura popolare espressa attraverso l'uso dell'italian-dialetto, spassoso mix di italiano e lumbard. In scena, le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi sono impersonate dall'autore e capo della Compagnia Antonio Provasio (La Teresa), da Enrico Dalceri (La Mabilia) e da Italo Giglioli (Il Giovanni).