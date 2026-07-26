Retequattro, nuovo appuntamento con "Storie e Passioni – I Grandi Movie di Inga Lindström"
Le pellicole raccontano grandi storie d'amore, relazioni messe alla prova dal destino, segreti di famiglia e nuovi inizi
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Dal 27 luglio, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 16.45, Retequattro propone “Storie e Passioni – I Grandi Movie di Inga Lindström”, il nuovo appuntamento quotidiano dedicato ai film ispirati ai romanzi della celebre scrittrice tedesca, tra le autrici più amate della narrativa romantica. Le pellicole raccontano grandi storie d'amore, relazioni messe alla prova dal destino, segreti di famiglia e nuovi inizi, accompagnando il pubblico in un viaggio ricco di emozioni, passioni fino all’immancabile lieto fine.
"Storie del passato" apre la rassegna
A fare da sfondo ai racconti gli splendidi paesaggi della Svezia, tra isole, campagne pittoresche e scenari naturali di grande fascino, che rendono ogni vicenda ancora più suggestiva. Ad aprire la rassegna sarà, lunedì 27 luglio, in prima visione, il movie "Storie del passato", in cui la protagonista Lilly torna nella sua città natale dopo la morte del nonno e scopre di aver ereditato la casa di famiglia insieme a un amico d'infanzia. Costretti a condividere l'abitazione per un anno, i due si ritroveranno a fare i conti con il passato e con sentimenti inaspettati.