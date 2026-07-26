A fare da sfondo ai racconti gli splendidi paesaggi della Svezia, tra isole, campagne pittoresche e scenari naturali di grande fascino, che rendono ogni vicenda ancora più suggestiva. Ad aprire la rassegna sarà, lunedì 27 luglio, in prima visione, il movie "Storie del passato", in cui la protagonista Lilly torna nella sua città natale dopo la morte del nonno e scopre di aver ereditato la casa di famiglia insieme a un amico d'infanzia. Costretti a condividere l'abitazione per un anno, i due si ritroveranno a fare i conti con il passato e con sentimenti inaspettati.