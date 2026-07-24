Su Focus arriva la quinta stagione di "Universo ai Raggi X" per far luce sui segreti del cosmo

Perché l'Universo sta tremando? C'è vita su Marte? Sono solo alcuni dei grandi interrogativi astronomici al centro della quinta stagione di "Universo ai Raggi X", da domenica 26 luglio in prima visione su Focus (canale 35, ore 21.15). Ogni puntata del programma scientifico che fa luce sui segreti dello spazio sarà introdotta e seguita dall'approfondimento "Segnali dall’Universo - Le ultime notizie dal Cosmo", a cura di Luigi Bignami e con la regia di Tommaso Cennamo. Si tratta di sei appuntamenti inediti in cui, insieme ad astronomi e astrofisici, Bignami racconta le frontiere più avanzate della ricerca in campo astronomico: le scoperte più recenti, le nuove ipotesi da verificare e i dubbi che stanno mettendo in crisi modelli interpretativi consolidati.