Su Focus arriva la quinta stagione di "Universo ai Raggi X" per far luce sui segreti del cosmo

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Perché l'Universo sta tremando? C'è vita su Marte? Sono solo alcuni dei grandi interrogativi astronomici al centro della quinta stagione di "Universo ai Raggi X", da domenica 26 luglio in prima visione su Focus (canale 35, ore 21.15). Ogni puntata del programma scientifico che fa luce sui segreti dello spazio sarà introdotta e seguita dall'approfondimento "Segnali dall’Universo - Le ultime notizie dal Cosmo", a cura di Luigi Bignami e con la regia di Tommaso Cennamo. Si tratta di sei appuntamenti inediti in cui, insieme ad astronomi e astrofisici, Bignami racconta le frontiere più avanzate della ricerca in campo astronomico: le scoperte più recenti, le nuove ipotesi da verificare e i dubbi che stanno mettendo in crisi modelli interpretativi consolidati.
Gli speciali racconteranno anche il fermento che l'adozione di nuovi strumenti d'indagine - come il telescopio spaziale James Webb - stanno suscitando nella comunità scientifica internazionale. Il telescopio James Webb, che sta esplorando porzioni antichissime dell'universo visibile, ha infatti evidenziato l'esistenza di galassie primordiali la cui struttura e complessità sembrano contraddire (o complicare) il modello di evoluzione delle galassie finora impiegato dagli astrofisici. E non solo: il telescopio ha trovato traccia di buchi neri apparentemente incompatibili con l'età dell'universo e delle prime stelle nate con il Big Bang.
L'appuntamento con la quinta stagione di "Universo ai Raggi X", introdotta e seguita dal programma di Luigi Bignami "Segnali dall'Universo - Le ultime notizie dal Cosmo", è ogni domenica, per tutta l'estate, alle 21.15 su Focus (Canale 35).
Qui gli argomenti al centro di ogni puntata: