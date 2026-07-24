CANALE 35

Su Focus arriva la quinta stagione di "Universo ai Raggi X" per far luce sui segreti del cosmo

In onda da domenica 26 luglio (ore 21.15) per tutta l'estate. Al centro i grandi interrogativi astronomici

24 Lug 2026 - 15:04
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Perché l'Universo sta tremando? C'è vita su Marte? Sono solo alcuni dei grandi interrogativi astronomici al centro della quinta stagione di "Universo ai Raggi X", da domenica 26 luglio in prima visione su Focus (canale 35, ore 21.15). Ogni puntata del programma scientifico che fa luce sui segreti dello spazio sarà introdotta e seguita dall'approfondimento "Segnali dall’Universo - Le ultime notizie dal Cosmo", a cura di Luigi Bignami e con la regia di Tommaso Cennamo. Si tratta di sei appuntamenti inediti in cui, insieme ad astronomi e astrofisici, Bignami racconta le frontiere più avanzate della ricerca in campo astronomico: le scoperte più recenti, le nuove ipotesi da verificare e i dubbi che stanno mettendo in crisi modelli interpretativi consolidati.

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Gli speciali racconteranno anche il fermento che l'adozione di nuovi strumenti d'indagine - come il telescopio spaziale James Webb - stanno suscitando nella comunità scientifica internazionale. Il telescopio James Webb, che sta esplorando porzioni antichissime dell'universo visibile, ha infatti evidenziato l'esistenza di galassie primordiali la cui struttura e complessità sembrano contraddire (o complicare) il modello di evoluzione delle galassie finora impiegato dagli astrofisici. E non solo: il telescopio ha trovato traccia di buchi neri apparentemente incompatibili con l'età dell'universo e delle prime stelle nate con il Big Bang.

Quando e dove seguire "Universo ai Raggi X"

 L'appuntamento con la quinta stagione di "Universo ai Raggi X", introdotta e seguita dal programma di Luigi Bignami "Segnali dall'Universo - Le ultime notizie dal Cosmo", è ogni domenica, per tutta l'estate, alle 21.15 su Focus (Canale 35).

Qui gli argomenti al centro di ogni puntata:

  • 26 luglio - I Buchi Neri che non dovrebbero esistere
    La scoperta che riscrive l'inizio del tempo
  • 2 agosto - Abbiamo trovato la vita su Marte? 
    Per decenni Marte è stato considerato un deserto morto. Freddo. Arido. Inospitale. Eppure, oggi qualcosa sta facendo vacillare questa certezza
  • 9 agosto - Le onde gravitazionali di fondo
    L'Universo trema - E noi lo abbiamo sentito per la prima volta
  • 16 agosto - Il Sole: così vicino a noi, eppure ancora tanto misterioso
    Le anomalie della temperatura della corona solare sono solo una delle tante "stranezze" della nostra stella che meritano studi e approfondimenti da parte degli scienziati
  • 23 agosto - Encelado e Titano - La vita è dietro l'angolo
    Non su pianeti lontani. Nel nostro cortile
  • 30 agosto - I pianeti senza stelle - I vagabondi del Cosmo
    Miliardi di pianeti liberi nell'oscurità, senza un sole

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