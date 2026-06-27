Spazio, trovati due nuovi pianeti "super soffici" | Morbidi come lo zucchero filato, grandi come Giove: cosa sono
A oltre mille anni luce dal Sistema Solare, i due giganteschi corpi celesti sono stati trovati per caso. E aprono nuove frontiere della scienza
Illustrazione degli scienziati, non è stato ancora possibile fotografare i due "pianeti super soffici" © Nasa
Sono come due gigantesche bolle di sapone, o meglio palloni di zucchero filato, i due nuovi pianeti scoperti dalla Nasa a circa 1.113 anni luce dalla Terra, oltre 10 milioni di miliardi di chilometri. Secondo gli scienziati dell'Agenzia nazionale spaziale americana, si tratta di pianeti "super puff", letteralmente super soffici. Anzi, i più soffici mai scoperti.
Come sono stati scoperti i due pianeti
A individuare i pianeti - denominati TOI-791b e TOI-791c - è stata la missione Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della Nasa. I due corpi celesti orbitano attorno a una stella molto simile al sole, sorta di "astro madre" tanto da essere etichettato TOI-791, ed è stato possibile rilevarne l'esistenza dopo che per più volte la missione Tess ha osservato ripetuti cali di luminosità della stella. Una sorta di ombra, di eclissi, che secondo gli scienziati è causata appunto dal passaggio di uno o più pianeti. Ulteriori studi hanno rivelato l’esistenza di due grandi pianeti con caratteristiche insolite.
I "super puff": mondi giganteschi ma con massa minima
"Non ci aspettavamo affatto di vederli, è uno dei principali motivi per cui questi pianeti sono così interessanti da studiare", ha detto Jon Jenkins, responsabile scientifico del Science Processing Operations Center della Nasa. "Rappresentano per noi un enigma da risolvere su come si formino i pianeti giganti come Giove e i super-puff". TOI-791b e TOI-791c sono mondi giganteschi, rispettivamente poco più piccolo e più grande di Giove, il pianeta con le dimensioni di gran lunga maggiori in tutto il Sistema Solare dato il suo raggio da 70mila chilometri. Eppure hanno una densità di materia e massa decine di volte più piccole: quella di TOI-791b è il 3% di quella di Giove, per TOI-791c la massa è circa il 5,9% di quella di Giove. Proprio per questo sono stati definiti pianeti "super soffici".
© Nasa
Il confronto di dimensioni tra i due nuovi pianeti (sopra) e alcuni corpi celesti del Sistema Solare
Le strane orbite e la gravità interna
I due "super puff" presentano anche orbite insolitamente lunghe: TOI-791b impiega 139 giorni e TOI-791c 232 giorni per compiere un giro completo attorno alla stella ospite. Pianeti con orbite così lunghe sono rari da individuare e richiedono lunghi periodi di osservazione telescopica per rilevarne le caratteristiche. Per questo Tess ha raccolto dati per 1.122 giorni su questo sistema planetario nel corso di sette anni. A rendere più complicata la valutazione delle misure, il fatto che i due pianeti siano vincolati in un modello orbitale in cui di fatto si influenzano a vicenda gravitazionalmente modificando la tempistica dei loro passaggi davanti alla stella "madre". Più di questo, almeno per il momento, non è dato sapere.