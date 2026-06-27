Spazio, trovati due nuovi pianeti "super soffici" | Morbidi come lo zucchero filato, grandi come Giove: cosa sono

"Non ci aspettavamo affatto di vederli, è uno dei principali motivi per cui questi pianeti sono così interessanti da studiare", ha detto Jon Jenkins, responsabile scientifico del Science Processing Operations Center della Nasa. "Rappresentano per noi un enigma da risolvere su come si formino i pianeti giganti come Giove e i super-puff". TOI-791b e TOI-791c sono mondi giganteschi, rispettivamente poco più piccolo e più grande di Giove, il pianeta con le dimensioni di gran lunga maggiori in tutto il Sistema Solare dato il suo raggio da 70mila chilometri. Eppure hanno una densità di materia e massa decine di volte più piccole: quella di TOI-791b è il 3% di quella di Giove, per TOI-791c la massa è circa il 5,9% di quella di Giove. Proprio per questo sono stati definiti pianeti "super soffici".