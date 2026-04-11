Là dove nessun uomo è mai giunto prima... forse

Come avvenuto ai tempi dell’allunaggio dell’Apollo 11, in questi giorni i complottisti sono tornati a parlare di una grande macchinazione per produrre una falsa missione Artemis. Se nel 1969 i responsabili avrebbero coinvolto i grandi studios hollywoodiani per costruire un set dove far fluttuare gli attori travestiti da astronauti, stavolta sarebbe bastato ricreare una finta navicella e richiudere all'interno Wiseman e compagni e giocare un po' con intelligenza artificiale e CGI. I terrapiattisti avrebbero smascherato il complotto grazie a sfarfallii dei monitor e disturbi che avrebbero rivelato l'uso del green screen. Sono dovuti intervenire gli stessi tecnici di Hollywood a supporto della Nasa dichiarando che la dinamica dei fluidi e la rifrazione della luce delle riprese interne ed esterne alla Orion sono reali e impossibili da replicare con gli effetti speciali.